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Алексей Миранчук выбрал между Роналду и Месси

Миранчуку больше нравится Месси, чем Роналду
0:47
Спорт

Полузащитник сборной России и "Атланта Юнайтед" Алексей Миранчук рассказал, кто из двух главных футбольных звезд XXI века ему больше нравится — Лионель Месси или Криштиану Роналду.

Миранчуку больше нравится Месси, чем Роналду
Фото: www.flickr.com by Hugo Pérez Marsol, CC BY 2.0

Россиянин признался, что подобные сравнения он не любит делать. Миранчук одинаково уважает и Месси, и Роналду.

"Лично мне больше импонирует Месси", — цитирует Миранчука "СЭ".

19 сентября Алексей забил свой дебютный гол в чемпионате MLS. Его клуб тогда как раз играл против клуба Месси "Интер Майами".

"Касаемо того, что забил именно команде Месси, — не думаю, что ощущения были бы другими, забей я кому-то другому", — заявил Миранчук.

Уточнения

«И́нтер Майа́ми» (англ. Inter Miami CF) — американский профессиональный футбольный клуб, базирующийся в городе Майами, штата Флорида. 

Алексе́й Андре́евич Миранчу́к (род. 17 октября 1995, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край) — российский футболист, полузащитник клуба MLS «Атланта Юнайтед» и сборной России.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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