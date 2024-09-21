Виктор Ан подвержен гонениям на родине из-за выступлений за Россию

Союз конькобежцев заявил о гонениях на Виктора Ана в Корее из-за России

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Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан и его родные подвергаются гонениям в Южной Корее из-за того, что он выступал за Россию.

Фото: 500px.com by Daniel J, CC BY-SA 3.0

Гонения идут со стороны чиновников, заявил ТАСС президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

По его словам, спортсмена на родине не ладят, за то, что он успешно выступал за РФ.

"У него в Южной Корее непростая ситуация, его семья подвергается гонению со стороны чиновников", — заявил Гуляев.

У него есть связь с Виктором Аном, но спортсмен попросил не приглашать его на работу в Россию, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

Ви́ктор Ан (до декабря 2011 года — Ан Хён Су (кор. 안현수); род. 23 ноября 1985[…], Сеул) — южнокорейский и российский шорт-трекист и тренер.





Шорт-трек (англ. short-track speed skating, рус. скоростной бег на коньках на короткой дорожке) — вид конькобежного спорта.

