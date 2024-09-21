Карлсен поддерживает решение не снимать санкции с шахматистов из РФ

Карлсен против снятия санкций с российских шахматистов

0:33 Your browser does not support the audio element. Спорт

Шестнадцатый чемпион мира из Норвегии Магнус Карлсен против того, чтобы Международная шахматная федерация сняла санкции с россиян.

Фото: commons.wikimedia.org by Staxringold, CC BY-SA 3.0

Наши и белорусские шахматисты пока выступают в нейтральном статусе, без флага и гимна.

21 и 22 сентября на Генассамблея FIDE, рассмотрят вопрос о снятии этих санкций, сообщает РБК Спорт. Карлсен и Юдит Полгар ранее получили от FIDE призы. Их признали лучшими гроссмейстерами в истории.

Уточнения

Свен Ма́гнус Э́эн Ка́рлсен (норв. Sven Magnus Øen Carlsen; род. 30 ноября 1990, Тёнсберг, Норвегия) — норвежский шахматист, 16-й чемпион мира (2013—2023).

