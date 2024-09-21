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Овечкин рассказал, что с каждым годом ему труднее забивать голы в НХЛ

Овечкину становится тяжее забивать голы в НХЛ
0:53
Спорт

Капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин из России до начала нового сезона НХЛ сообщил на чем он будет сосредоточен.

Овечкину становится тяжее забивать голы в НХЛ
Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, CC BY 2.0

Он считает, что нужно помочь команде найти победные сочетания, а не бить рекорд по количеству забитых им шайб.

"Я всегда говорю, что мне просто нужно делать свою работу. Конечно, без голов вы не выиграете игры. Но сейчас для нас самое главное — найти новые сочетания, потому что у нас много новых ребят", — цитирует россиянина сайт НХЛ.

Также 39-летний Овечкин признался, что ему становится с каждым годом труднее забивать в НХЛ.

"У меня еще есть порох в пороховницах. Хотя с каждым годом все труднее и труднее забивать. Команды играют по-разному, вратари играют по-разному", — добавил он.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

«Вашингто́н Кэ́питалз» (англ. Washington Capitals) — профессиональный хоккейный клуб из Вашингтона, США. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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