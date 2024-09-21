Качмазов впервые в карьере вышел в 1/4 финала турнира ATP

Российский теннисист Качмазов вышел в четвертьфинал турнира ATP

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Теннисист Алибек Качмазов из России смог выйти в 1/4 финала турнира ATP в Чэнду (Китай).

Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Это произошло впервые в его карьере. Во втором круге 22-летний спортсмен выиграл японца Таро Дэниэла, 90-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:1), 6:1. Далее Качмазов будет играть с победителем пары Николас Харри (Чили) — Лукаш Клейн (Словакия).

Алибек Качмазов находится на 252-м месте в мировом рейтинге, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

Алибе́к Мура́тович Качма́зов (род. 17 августа 2002, Владикавказ) — российский теннисист, мастер спорта России (2018). Чемпион России в парном разряде (2022); победитель одного турнира ATP Challenger в парном разряде и победитель двенадцати турниров ITF (8 — в одиночном разряде).



Итоговый турнир ATP (англ. ATP Finals; ранее также известный как Masters, Чемпионат мира ATP, Masters Cup, Финал Мирового тура ATP) — ежегодный теннисный турнир среди мужчин, завершающий профессиональный сезон.

