Качмазов впервые в карьере вышел в 1/4 финала турнира ATP

Теннисист Алибек Качмазов из России смог выйти в 1/4 финала турнира ATP в Чэнду (Китай).
Это произошло впервые в его карьере. Во втором круге 22-летний спортсмен выиграл японца Таро Дэниэла, 90-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:1), 6:1. Далее Качмазов будет играть с победителем пары Николас Харри (Чили) — Лукаш Клейн (Словакия).
Алибек Качмазов находится на 252-м месте в мировом рейтинге, сообщает РБК Спорт.
Алибе́к Мура́тович Качма́зов (род. 17 августа 2002, Владикавказ) — российский теннисист, мастер спорта России (2018). Чемпион России в парном разряде (2022); победитель одного турнира ATP Challenger в парном разряде и победитель двенадцати турниров ITF (8 — в одиночном разряде).
Итоговый турнир ATP (англ. ATP Finals; ранее также известный как Masters, Чемпионат мира ATP, Masters Cup, Финал Мирового тура ATP) — ежегодный теннисный турнир среди мужчин, завершающий профессиональный сезон.
Чтобы сохранить декоративные свойства бархатцев и их всхожесть, семена нужно собирать правильно и в подходящий момент.