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Воры проникли на арену Ротенберга и Тимченко в Хельсинки

На принадлежащую Тимченко и Ротенбергу арену забрались воры
0:36
Спорт

В Хельсинки воры забрались внутрь спортивно-концертного комплекса Helsinki Halli. Его владельцами являются российские бизнесмены Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко.

На принадлежащую Тимченко и Ротенбергу арену забрались воры
Фото: commons.wikimedia.org by user:Veccamus

Взломщики залезли на крышу, а затем в главный зал арены. Информацию подтвердил член правления Helsinki Halli Oy Кай Паананен.

Ранее, 9 сентября, арену обесточили за неуплату счетов за электричество. Пока не установлено, было ли что-то украдено, полиция проводит расследование, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

Генна́дий Никола́евич Ти́мченко (род. 9 ноября 1952, Ленинакан, Армянская ССР) — российский и финский предприниматель, общественный деятель.

«Ха́ртвалл Аре́на» (фин. Hartwall Arena, ранее фин. Hartwall Areena; финская пресса часто употребляет название Хельсинки Ареена, фин. Helsinki-areena) — большая многофункциональная крытая арена, расположенная в Хельсинки, Финляндия.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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