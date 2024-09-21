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Пилот Хэмилтон увидел расизм в просьбе главы FIA к гонщикам F1 не ругаться как рэперы

Гонщик Хэмилтон увидел в высказывании главы FIA расизм
0:45
Спорт

Глава FIA Мохаммед Бен Сулайем заявил гонщикам, что нужно видеть разницу между автогонками и рэп-музыкой.

Гонщик Хэмилтон увидел в высказывании главы FIA расизм
Фото: U.S. Navy photo by Mate Johnny Bivera. is licensed under Общественное достояние

"Мы не рэперы. Сколько раз в минуту они говорят слово на букву F? Мы не такие. Они это они, а мы это мы", — заявил Бен Сулайем.

Это высказывание не понравилось гонщику Льюису Хэмилтону. Он считает слова главы FIA расизмом.

"Говорить о рэперах — очень стереотипно. Если вы задумаетесь, большинство рэперов — чернокожие, и на это действительно как бы указывают слова про "мы не такие", — заявил Льюис Хэмилтон.

Однако гонщик поддержал введение штрафов за ругательства, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

Международная автомобильная федерация (фр. Fédération Internationale de l'Automobile), FIA (ФИА) — некоммерческая организация, основанная 20 июня 1904 года для представления интересов автомобильных организаций и владельцев автомобилей.
 

Сэр Лью́ис Карл Дэ́видсон Хэ́милтон MBE (англ. Sir Lewis Carl Davidson Hamilton, род. 7 января 1985, Стивенидж, Хартфордшир, Англия, Великобритания) — британский автогонщик команды Формулы-1 «Мерседес». Семикратный чемпион мира.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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