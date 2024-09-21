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Вы никогда не похудеете, если будете продолжать делать эти 5 вещей

Советы, как правильно и эффективно худеть
1:47
Спорт

Вы едите или перекусываете бездумно

Бездумное питание — верный способ помешать вашему прогрессу в похудении. Почему? Вы не следите за потребляемыми калориями, что может привести к перееданию.

Советы, как правильно и эффективно худеть
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Вы пропускаете приемы пищи

Пропуск приемов пищи переводит ваше тело в "режим выживания", что означает, что вы цепляетесь за потребляемые калории, чтобы сохранить энергию. Кроме того, вы с большей вероятностью сделаете неправильный выбор пищи из-за голода, например, остановитесь в ресторане быстрого питания, потому что это самый быстрый способ перекусить.

Употребляете калорийные напитки

Независимо от того, потягиваете ли вы фруктовый сок или бокал вина, имейте в виду, что напитки могут быть наполнены дополнительными калориями. Многие люди не осознают, сколько калорий содержится в большинстве напитков, а также сколько сахара.

Вы не получаете достаточного отдыха

Не стоит недооценивать силу хорошего ночного отдыха и восстановления после тренировок. Согласно исследованиям, чем больше вы сокращаете свой отдых, тем больше вероятность того, что вы наберете лишние килограммы.

Вы отдаете предпочтение физическим упражнениям, а не питанию

Тренировки являются ключевым моментом в любой программе похудения, но должен быть здоровый баланс между тем, чтобы сделать упражнения и питание главными приоритетами. Именно здесь вступает в игру правило 80/20 для похудения. Восемьдесят процентов потери веса основано на том, что вы едите, в то время как остальные 20% основаны на том, что вы делаете, то есть на физических упражнениях.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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