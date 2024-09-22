Булыкин напомнил, как "Динамо" побеждает в последнее время: так не будет происходить вечно

Экс-футболист Булыкин посоветовал "Динамо" показывать хорошую игру не только в добавленное время

1:31 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший нападающий сборной России и московского "Динамо" Дмитрий Булыкин высказал мнение о том, что тенденция футбольного клуба "Динамо" одерживать победы в дополнительное время может измениться в любой момент.

Фото: commons.wikimedia.org by FC Burevestnik Moscow, CC BY-SA 4.0

Он подчеркнул, что такие результаты не могут быть постоянными и полагаться на них не стоит. Однако команда из Леверкузена "Байер" продемонстрировала в прошлом сезоне, что можно выигрывать множество матчей подобным образом, напомнил Булыкин.

"Так все равно не будет происходить вечно. Хорошо, когда так получается, но рассчитывать на это не стоит. Хотя вот "Байер" из Леверкузена показал в прошлом сезоне, что можно кучу игр так выигрывать. Но, опять же, нужно показывать хорошую игру и в основное время", — отметил Булыкин, слова которого передаёт Газета.Ru.

В настоящее время в российском чемпионате таких результатов не достигает никто, подчеркнул спортсмен.

"Динамо" в рамках Российской Премьер-лиги одержало верх над грозненским "Ахматом" со счётом 4:2 в восьмом туре. Команда уступала 2:0, но сумела забить ещё два гола в конце встречи. Благодаря этой победе "Динамо" имеет 16 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. От лидера чемпионата, "Зенита", клуб отстаёт на четыре очка. В следующем туре "Динамо" сыграет на выезде с московским "Спартаком".

Уточнения

«Дина́мо» — российский футбольный клуб из Москвы. Один из двух клубов (второй — киевское «Динамо»), принимавший участие во всех чемпионатах СССР. До 2016 года участвовал также во всех чемпионатах России в высшем дивизионе, но по итогам сезона 2015/16 впервые его покинул.





Дми́трий Оле́гович Булы́кин (род. 20 ноября 1979, Москва) — российский футболист, нападающий. Мастер спорта России по футболу. После завершения карьеры — общественный деятель.

