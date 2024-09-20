Начинающие хоккеисты Екатеринбурга обвинили экс-игрока "Автомобилиста" в мошенничестве

Экс-игрок "Автомобилиста" Шишков обманул начинающих хоккеистов

1:03 Your browser does not support the audio element. Спорт

Экс-защитника хоккейной команды "Автомобилист" Влада Шишкова обвиняют в мошенничестве. Он обманул начинающих спортсменов.

Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, CC BY-SA 3.0

Молодые игроки уверяют, что Шишков пообещал им успешное продвижение в карьере хоккеистов. За это ему заплатили деньги, но обещанного экс-игрок "Автомобилиста" не исполнил, сообщает "Царьград".

Один из начинающих хоккеистов очень хотел выступать за команду ВХЛ из Рязани. Шишков сказал, что поможет ему туда устроиться за сто тысяч рублей. Мальчик взял кредит и передал деньги, после этого ему сообщили, что очень скоро его пригласят на просмотр. Дату просмотра постоянно переносили. В итоге парню сообщили, что его ждут в Рязани. Он приобрел билет, но Шишков вскоре позвонил и заявил, что клуб перепутал даты. После этого телефон опытный хоккеист отключил.

Еще двое пострадавших спортсменов написали заявление в полицию.

Уточнения

«Автомобили́ст» — российская команда по хоккею с шайбой из города Екатеринбурга. С 2009 года выступает в Континентальной хоккейной лиге.

