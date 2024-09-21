С чего начать тренировку в зале? Рассказал фитнес-эксперт

Фитнес-тренер советует новичкам в зале начинать с постановки правильной техники

1:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренер Булат Зиастинов рассказал, с чего новичкам начинать занятия в тренажерном зале.

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, CC BY-SA 2.0

Главное — поставить правильную технику.

По словам эксперта, первая тренировка должна быть без отягощения либо с легким весом. Только после постановки правильной техники Зиастинов рекомендует увеличивать рабочий вес.

"80 процентов хорошей тренировки — это базовые упражнения. С помощью их вы задействуете сразу несколько мышечных групп и укрепляете весь корпус. Для начинающего атлета подойдут подтягивания, тяга и гиперэкстензия", — цитирует эксперта "СЭ".

Тренер считает, что нельзя не забывать о разминке и заминке.

"Перед силовой тренировкой важно разогреть мышцы, в идеале начать с суставной гимнастики и небольшого кардио (10-15 минут)", — уточнил он.

Кроме того, Зиастинов советует завести дневник тренировок, который поможет следить за прогрессом.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



