С чего начать тренировку в зале? Рассказал фитнес-эксперт

Тренер Булат Зиастинов рассказал, с чего новичкам начинать занятия в тренажерном зале.
Главное — поставить правильную технику.
По словам эксперта, первая тренировка должна быть без отягощения либо с легким весом. Только после постановки правильной техники Зиастинов рекомендует увеличивать рабочий вес.
"80 процентов хорошей тренировки — это базовые упражнения. С помощью их вы задействуете сразу несколько мышечных групп и укрепляете весь корпус. Для начинающего атлета подойдут подтягивания, тяга и гиперэкстензия", — цитирует эксперта "СЭ".
Тренер считает, что нельзя не забывать о разминке и заминке.
"Перед силовой тренировкой важно разогреть мышцы, в идеале начать с суставной гимнастики и небольшого кардио (10-15 минут)", — уточнил он.
Кроме того, Зиастинов советует завести дневник тренировок, который поможет следить за прогрессом.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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