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Как правильно выбрать фитбол?

Инструктор объяснила, как нужно выбирать фитбол
1:09
Спорт

Инструктор-методист по ЛФК Надежда Зюзина объяснила, как выбрать фитбол, чтобы эффект от занятий на нем был максимальным.

Инструктор объяснила, как нужно выбирать фитбол
Фото: flickr.com by Earl McGehee, CC BY-SA 2.0

Она также рассказала, что от тренировок на таком мяче, не только станет правильной ваша осанка и подтянется живот, но и улучшится гибкость тела.

"Тренировки на фитболе укрепляют мышцы спины, помогают избавиться от болей и улучшают ее пластичность и гибкость. После таких занятий улучшается метаболизм, что позволяет организму интенсивнее худеть", — цитирует эксперта "СЭ".

Зюзина объяснила, что мяч нужно выбирать в соответствии с ростом и целями. Например, тем, у кого рост до 152 см подойдет мяч диаметром 45 см, а для людей, у кого рост от 152 до 164 см — диаметром 55 см.

При росте от 164 до 180 см стоит выбирать фитбол диаметром 65 см, от 180 до 200 см — 75 см.

Уточнения

Фи́тбол (англ. Exercise ball, Swiss ball) — большой упругий мяч от 45 до 95 см в диаметре, используемый для тренировок. Данный вид спортивного оборудования используется как в профессиональном спорте, так и в рамках фитнес-занятий. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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