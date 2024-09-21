Как правильно выбрать фитбол?

Инструктор-методист по ЛФК Надежда Зюзина объяснила, как выбрать фитбол, чтобы эффект от занятий на нем был максимальным.
Она также рассказала, что от тренировок на таком мяче, не только станет правильной ваша осанка и подтянется живот, но и улучшится гибкость тела.
"Тренировки на фитболе укрепляют мышцы спины, помогают избавиться от болей и улучшают ее пластичность и гибкость. После таких занятий улучшается метаболизм, что позволяет организму интенсивнее худеть", — цитирует эксперта "СЭ".
Зюзина объяснила, что мяч нужно выбирать в соответствии с ростом и целями. Например, тем, у кого рост до 152 см подойдет мяч диаметром 45 см, а для людей, у кого рост от 152 до 164 см — диаметром 55 см.
При росте от 164 до 180 см стоит выбирать фитбол диаметром 65 см, от 180 до 200 см — 75 см.
Фи́тбол (англ. Exercise ball, Swiss ball) — большой упругий мяч от 45 до 95 см в диаметре, используемый для тренировок. Данный вид спортивного оборудования используется как в профессиональном спорте, так и в рамках фитнес-занятий.
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