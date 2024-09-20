Бывший игрок московского "Спартака" Алекс Крал считает, что Российская Премьер-лига подходит ему больше, чем какая-либо другая.
Футболист из Чехии заявил, что в России у него было больше возможностей проявить себя индивидуально, пишет РИА Новости Спорт.
Напомним, что Крал выступал за "Спартак" с 2019 по 2021 год, став серебряным призёром чемпионата России. Сейчас он выступает за испанский "Эспаньол" на правах аренды из немецкого "Униона".
А́лекс Кра́л (чеш. Alex Král; род. 19 мая 1998, Кошице) — чешский футболист, полузащитник берлинского «Униона» и сборной Чехии, выступающий на правах аренды за испанский клуб «Эспаньол».
«Эспаньо́л» (кат. Reial Club Deportiu Espanyol, исп. Real Club Deportivo Español, каталанский: [rəˈjal ˈklub dəpuɾˈtiw əspəˈɲɔl də βəɾsəˈlonə]) — испанский профессиональный футбольный клуб из города Барселона.
Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.