Бывший игрок "Спартака" рассказал, как скучает по России

Экс-игрок "Спартака" Крал скучает по России

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Бывший игрок московского "Спартака" Алекс Крал считает, что Российская Премьер-лига подходит ему больше, чем какая-либо другая.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

Футболист из Чехии заявил, что в России у него было больше возможностей проявить себя индивидуально, пишет РИА Новости Спорт.

Напомним, что Крал выступал за "Спартак" с 2019 по 2021 год, став серебряным призёром чемпионата России. Сейчас он выступает за испанский "Эспаньол" на правах аренды из немецкого "Униона".

Уточнения

А́лекс Кра́л (чеш. Alex Král; род. 19 мая 1998, Кошице) — чешский футболист, полузащитник берлинского «Униона» и сборной Чехии, выступающий на правах аренды за испанский клуб «Эспаньол».



«Эспаньо́л» (кат. Reial Club Deportiu Espanyol, исп. Real Club Deportivo Español, каталанский: [rəˈjal ˈklub dəpuɾˈtiw əspəˈɲɔl də βəɾsəˈlonə]) — испанский профессиональный футбольный клуб из города Барселона.

