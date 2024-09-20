Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Около 140 тысяч россиян отдохнули летом в европейских странах
ХК "Ижсталь" в очередной раз проиграл с разгромным счётом "Зауралью" из Кургана
Кузов под надёжной защитой: 5 эффективных методов противостояния ржавчине
Невозможность раздать россиянам деньги для подъёма экономики объяснили
Засолка огурцов традиционным, но давно забытым способом — с ржаным хлебом
Проверенный временем метод: как обеспечить длительное хранение картофеля под землей
Калорийная маркировка может сократить долю спиртного в рационе людей
Открыты новые подходы к лечению аллергии и хронического кашля
ЕС в июле увеличил поставки вина в Россию

Нобель Арустамян высказался о положении Соболева в "Зените"

Арустамян: Соболев знает, как изменить отношение болельщиков "Зенита"
0:50
Спорт

Экс-игрок московского "Спартака" Александр Соболев начал выступать за команду главного соперника клуба — петербургский "Зенит". Болельщикам это не пришлось по душе.

Арустамян: Соболев знает, как изменить отношение болельщиков "Зенита"
Фото: pic1.fc-zenit.ru by Константин Золин, CC BY-SA 3.0

Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян высказал мнение о переходе нападающего Соболева в "Зенит".

"В этом ничего уникального нет, учитывая тенденцию последних лет. Все началось с Быстрова. Трансферы между "Спартаком" и "Зенитом" всегда эмоциональные. То же самое было и с Дзюбой, и с другими футболистами", — цитирует его "СЭ".

По словам комментаторам Соболев знал, на что идет. Скорее всего, Александр понимает, как изменить ситуацию.

"Но только победы и голы могут как-то поменять отношение питерской публики", — добавил Арустамян.

Уточнения

Алекса́ндр Серге́евич Со́болев (род 7 марта 1997, Барнаул) — российский футболист, центральный нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.
Воспитанник барнаульского «Динамо», свою профессиональную карьеру начал в 2015 году на уровне третьего дивизиона. Сезон 2016/17 провёл в «Томи», забил 9 голов в 37 матчах. В декабре 2017 года подписал четырёхлетний контракт с «Крыльями Советов». Помог клубу выйти в Премьер-Лигу, отметившись 7 голами в 12 матчах ФНЛ. По ходу сезона 2018/19 отправлялся на правах аренды в «Енисей». Летом 2019 года — основной нападающий «Крыльев», автор 10 голов в 12 стартовых матчах сезона 2019/20. В июле того же года был признан лучшим игроком месяца в РПЛ. В октябре 2019 года получил дебютный вызов в сборную России. В январе 2020 года перешёл в московский «Спартак».

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Ракета Х-101 нацелена на Запад. Российская ударная сила с "британским" радиусом действия

Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.

Ракета Х-101. Могучее вооружение с дальним радиусом действия
Кошки разных цветов и их энергетическое влияние на дом
Выбираем питомца: как цвет шерсти кошки влияет на вашу жизнь
Краснодарский край стал самым опасным регионом для летнего отдыха в 2024 году
Не по классике, но очень сочно и действительно вкусно: лечо с кабачками на зиму
Ракета-дрон "Паляниця". Очередная "вундервафля" от армии Украины? Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Сводка с фронта: ВС РФ прорвались в центр Торецка, "поход" на Курскую область обернулся охотой на ВСУ
Тыква, тушённая на сковороде: простой гарнир с луком и чесночком, который легко менять по вкусу
Куриная печень с картошкой, запечённая в духовке: вкусно и полезно, и без лишнего жира
Куриная печень с картошкой, запечённая в духовке: вкусно и полезно, и без лишнего жира
Последние материалы
Продукты, которые не выдерживают низкие температуры
Арустамян: Соболев знает, как изменить отношение болельщиков "Зенита"
Как тренировать пресс стоя
Эксперты назвали "подводные камни" при расторжении вкладов и открытии новых
Исследование показало, как кошки оценивают собственные размеры и форму
Как освежить интерьер: простые идеи
Кабачковая икра без долгого стояния у плиты: готовим для неё овощи в пакетах для запекания
Никита Баранок: Дзюба мотивирует футболистов "Акрона"
Как сделать блины тонкими и нежирными с помощью простого трюка
Распознать и победить: почему в урожае капусты может развиться внутренняя гниль
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.