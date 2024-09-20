Нобель Арустамян высказался о положении Соболева в "Зените"

Арустамян: Соболев знает, как изменить отношение болельщиков "Зенита"

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Экс-игрок московского "Спартака" Александр Соболев начал выступать за команду главного соперника клуба — петербургский "Зенит". Болельщикам это не пришлось по душе.

Фото: pic1.fc-zenit.ru by Константин Золин, CC BY-SA 3.0

Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян высказал мнение о переходе нападающего Соболева в "Зенит".

"В этом ничего уникального нет, учитывая тенденцию последних лет. Все началось с Быстрова. Трансферы между "Спартаком" и "Зенитом" всегда эмоциональные. То же самое было и с Дзюбой, и с другими футболистами", — цитирует его "СЭ".

По словам комментаторам Соболев знал, на что идет. Скорее всего, Александр понимает, как изменить ситуацию.

"Но только победы и голы могут как-то поменять отношение питерской публики", — добавил Арустамян.

Уточнения

Алекса́ндр Серге́евич Со́болев (род 7 марта 1997, Барнаул) — российский футболист, центральный нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.

Воспитанник барнаульского «Динамо», свою профессиональную карьеру начал в 2015 году на уровне третьего дивизиона. Сезон 2016/17 провёл в «Томи», забил 9 голов в 37 матчах. В декабре 2017 года подписал четырёхлетний контракт с «Крыльями Советов». Помог клубу выйти в Премьер-Лигу, отметившись 7 голами в 12 матчах ФНЛ. По ходу сезона 2018/19 отправлялся на правах аренды в «Енисей». Летом 2019 года — основной нападающий «Крыльев», автор 10 голов в 12 стартовых матчах сезона 2019/20. В июле того же года был признан лучшим игроком месяца в РПЛ. В октябре 2019 года получил дебютный вызов в сборную России. В январе 2020 года перешёл в московский «Спартак».

