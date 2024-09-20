Английского футболиста обвиняют в контрабанде наркотиков

Воспитанника "Арсенала" обвиняют в контрабанде наркотиков

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Английского футболиста, который воспитывался в "Арсенале", Джея Эммануэля-Томаса обвинили в контрабанде наркотиков. Сообщает об этом Daily Mail.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow, CC0

Спортсмена задержали после того, как в аэропорту "Станстед" в его чемоданах нашли груз марихуаны на сумму 600 000 фунтов стерлингов.

Футболиста обвинили в контрабанде наркотиков и в уклонении от уплаты налогов.

Сейчас 33-летний игрок выступает за шотландский клуб "Гринок Мортон". Ранее он был в составе "Арсенала", проведя за основу два матча без результативных действий.

Уточнения

Джей А́стон Эммануэ́ль-То́мас (англ. Jay Aston Emmanuel-Thomas; род. 27 декабря 1990, Лондон) — английский футболист, полузащитник клуба «Джамшедпур».



«Арсена́л» (официальное полное название — Футбольный клуб «Арсенал», англ. Arsenal Football Club, английское произношение: [ˈɑsənəl 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Северного Лондона (боро Ислингтон), выступающий в Премьер-лиге.

