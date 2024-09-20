Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гидрометцентр обещал до 23 °C в Москве 20 сентября
Ожидается повышение цен на молочную продукцию
Мягкие шины и их влияние на комфорт езды и торможение
Политолог Ищенко: за всё время Украина потеряла уже две третьих своего населения
Семья из России купила многомиллионный тур в Турцию
Уход за клубникой осенью: как сохранить и улучшить урожай
Как эфирные масла и тайский массаж помогают восстановить волосы
Опасности хранения еды при комнатной температуре
Лайфхаки для уборки: как сделать дом чистым без лишних усилий

Английского футболиста обвиняют в контрабанде наркотиков

Воспитанника "Арсенала" обвиняют в контрабанде наркотиков
0:38
Спорт

Английского футболиста, который воспитывался в "Арсенале", Джея Эммануэля-Томаса обвинили в контрабанде наркотиков. Сообщает об этом Daily Mail.

Воспитанника "Арсенала" обвиняют в контрабанде наркотиков
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow, CC0

Спортсмена задержали после того, как в аэропорту "Станстед" в его чемоданах нашли груз марихуаны на сумму 600 000 фунтов стерлингов.

Футболиста обвинили в контрабанде наркотиков и в уклонении от уплаты налогов.

Сейчас 33-летний игрок выступает за шотландский клуб "Гринок Мортон". Ранее он был в составе "Арсенала", проведя за основу два матча без результативных действий.

Уточнения

Джей А́стон Эммануэ́ль-То́мас (англ. Jay Aston Emmanuel-Thomas; род. 27 декабря 1990, Лондон) — английский футболист, полузащитник клуба «Джамшедпур».

«Арсена́л» (официальное полное название — Футбольный клуб «Арсенал», англ. Arsenal Football Club, английское произношение: [ˈɑsənəl 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Северного Лондона (боро Ислингтон), выступающий в Премьер-лиге.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ракета Х-101 нацелена на Запад. Российская ударная сила с "британским" радиусом действия

Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.

Ракета Х-101. Могучее вооружение с дальним радиусом действия
Кошки разных цветов и их энергетическое влияние на дом
Выбираем питомца: как цвет шерсти кошки влияет на вашу жизнь
Краснодарский край стал самым опасным регионом для летнего отдыха в 2024 году
Не по классике, но очень сочно и действительно вкусно: лечо с кабачками на зиму
Главкома ВСУ Сырского уволят, если он не бросит все силы в наступление Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Сводка с фронта: ВС РФ прорвались в центр Торецка, "поход" на Курскую область обернулся охотой на ВСУ
Талия станет тонкой и изящной: 5 упражнений для похудения в области живота
Baijiahao: у США золота больше, но Россия куда более умело им распоряжается
Baijiahao: у США золота больше, но Россия куда более умело им распоряжается
Последние материалы
Уход за клубникой осенью: как сохранить и улучшить урожай
Воспитанника "Арсенала" обвиняют в контрабанде наркотиков
Как эфирные масла и тайский массаж помогают восстановить волосы
Опасности хранения еды при комнатной температуре
Лайфхаки для уборки: как сделать дом чистым без лишних усилий
Пять привычных для России вещей, которые в Исландии считаются роскошью
Вода в багажнике: причины и способы устранения
Какие растения нельзя обрезать осенью
Корм для кошки: от чего стоит отказаться, чтобы сохранить здоровье питомца
Как приготовить говядину, чтобы она была мягкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.