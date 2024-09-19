Защитник "Акрона" рассказал, каково играть с Дзюбой в одной команде

Игрок тольяттинского "Акрона" Никита Баранок после матча против "Факела" рассказал об игре и действиях нового футболиста клуба Артема Дзюбы.
"Эмоции только положительные. Вначале нам не хватало концентрации на угловых. Однако во втором тайме даже при счете 2:0 мы не теряли ее и продолжали играть в свой футбол", — цитирует защитника "СЭ".
Дзюба помог команде.
"Он и мотивирует, и в раздевалке говорит. Каждая шутка Дзюбы смешная", — сказал Баранок.
Напомним, что "Акрон" в РПЛ занимает 11-е место по итогам 8 матчей.
Никита Андреевич Баранок (бел. Мікіта Андрэевіч Баранок; род. 31 марта 2004, Витебск) — белорусский футболист, защитник клуба «Акрон».
«Акрон» — российский футбольный клуб из Тольятти, основанный в 2018 году. С сезона 2024/25 выступает в Премьер-лиге.
Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона». Лучший бомбардир в истории чемпионатов России.
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