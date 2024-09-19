Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты назвали "подводные камни" при расторжении вкладов и открытии новых
Исследование показало, как кошки оценивают собственные размеры и форму
Как освежить интерьер: простые идеи
Кабачковая икра без долгого стояния у плиты: готовим для неё овощи в пакетах для запекания
Как сделать блины тонкими и нежирными с помощью простого трюка
Распознать и победить: почему в урожае капусты может развиться внутренняя гниль
Как действовать при потере ключа зажигания
Скрытые жемчужины России: куда поехать за пределы Москвы и Питера?
ФАС выдала предупреждение крупнейшему поставщику табачной продукции

Защитник "Акрона" рассказал, каково играть с Дзюбой в одной команде

Никита Баранок: Дзюба мотивирует футболистов "Акрона"
0:40
Спорт

Игрок тольяттинского "Акрона" Никита Баранок после матча против "Факела" рассказал об игре и действиях нового футболиста клуба Артема Дзюбы.

Никита Баранок: Дзюба мотивирует футболистов "Акрона"
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

"Эмоции только положительные. Вначале нам не хватало концентрации на угловых. Однако во втором тайме даже при счете 2:0 мы не теряли ее и продолжали играть в свой футбол", — цитирует защитника "СЭ".

Дзюба помог команде.

"Он и мотивирует, и в раздевалке говорит. Каждая шутка Дзюбы смешная", — сказал Баранок.

Напомним, что "Акрон" в РПЛ занимает 11-е место по итогам 8 матчей.

Уточнения

Никита Андреевич Баранок (бел. Мікіта Андрэевіч Баранок; род. 31 марта 2004, Витебск) — белорусский футболист, защитник клуба «Акрон».

«Акрон» — российский футбольный клуб из Тольятти, основанный в 2018 году. С сезона 2024/25 выступает в Премьер-лиге.

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона». Лучший бомбардир в истории чемпионатов России.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Ракета Х-101 нацелена на Запад. Российская ударная сила с "британским" радиусом действия

Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.

Ракета Х-101. Могучее вооружение с дальним радиусом действия
Кошки разных цветов и их энергетическое влияние на дом
Выбираем питомца: как цвет шерсти кошки влияет на вашу жизнь
Краснодарский край стал самым опасным регионом для летнего отдыха в 2024 году
Не по классике, но очень сочно и действительно вкусно: лечо с кабачками на зиму
Ракета-дрон "Паляниця". Очередная "вундервафля" от армии Украины? Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Сводка с фронта: ВС РФ прорвались в центр Торецка, "поход" на Курскую область обернулся охотой на ВСУ
Тыква, тушённая на сковороде: простой гарнир с луком и чесночком, который легко менять по вкусу
Куриная печень с картошкой, запечённая в духовке: вкусно и полезно, и без лишнего жира
Куриная печень с картошкой, запечённая в духовке: вкусно и полезно, и без лишнего жира
Последние материалы
Исследование показало, как кошки оценивают собственные размеры и форму
Как освежить интерьер: простые идеи
Кабачковая икра без долгого стояния у плиты: готовим для неё овощи в пакетах для запекания
Никита Баранок: Дзюба мотивирует футболистов "Акрона"
Как сделать блины тонкими и нежирными с помощью простого трюка
Распознать и победить: почему в урожае капусты может развиться внутренняя гниль
Как действовать при потере ключа зажигания
Скрытые жемчужины России: куда поехать за пределы Москвы и Питера?
ФАС выдала предупреждение крупнейшему поставщику табачной продукции
Канчельскис прокомментировал заявление Глушенкова по поводу игры в сборной России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.