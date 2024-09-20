Газзаев сравнил Миранчука с Месси

Газзаев заявил, что у Миранчука есть общее с Месси

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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев сравнил 28-летнего полузащитника "Атланты" Алексея Миранчука и 37-летнего игрока "Интер Майами" Лионеля Месси.

Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Государственной Думы Российской Федерации, CC BY 4.0

Между двумя этими клубами прошел матч. Миранчук забил в нем гол, тем самым не допустил поражения своей команды. Встреча закончилась ничьей.

"У Миранчука такая же левая нога, как у Месси. Блестящее исполнение! Алексей прошел серьезные чемпионаты, завоевывал трофеи. Своим дебютным голом за "Атланту" он произвел фурор", — цитирует Газзаева "СЭ".

По словам тренера, основная задача Миранчука сейчас — держать уровень, поскольку от него и дальше будут ждать такой блестящей игры.

Российский футболист в августе перешел в "Атланту Юнайтед" из итальянской "Аталанты".

Уточнения

Вале́рий Гео́ргиевич Газза́ев (род. 7 августа 1954, Орджоникидзе) — советский футболист (нападающий), советский и российский футбольный тренер, государственный и политический деятель.

