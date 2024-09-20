Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить говядину, чтобы она была мягкой
Краснокочанная капуста: борьба с воспалениями и защита от деменции
Как действовать после укуса собаки: важные шаги
Вкус СССР: готовим молочный коктейль по советскому рецепту
Миранчук стал звездой игры с "Интер Майами"
В день равноденствия соберите корзину с плодами, посоветовала астролог
Ошибки при хранении огурцов и помидоров
Самые надёжные кроссоверы с доступной ценой и мощным двигателем
Специалисты подвели итоги летней оценки российских гостиниц

Газзаев сравнил Миранчука с Месси

Газзаев заявил, что у Миранчука есть общее с Месси
0:56
Спорт

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев сравнил 28-летнего полузащитника "Атланты" Алексея Миранчука и 37-летнего игрока "Интер Майами" Лионеля Месси.

Газзаев заявил, что у Миранчука есть общее с Месси
Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Государственной Думы Российской Федерации, CC BY 4.0

Между двумя этими клубами прошел матч. Миранчук забил в нем гол, тем самым не допустил поражения своей команды. Встреча закончилась ничьей.

"У Миранчука такая же левая нога, как у Месси. Блестящее исполнение! Алексей прошел серьезные чемпионаты, завоевывал трофеи. Своим дебютным голом за "Атланту" он произвел фурор", — цитирует Газзаева "СЭ".

По словам тренера, основная задача Миранчука сейчас — держать уровень, поскольку от него и дальше будут ждать такой блестящей игры.

Российский футболист в августе перешел в "Атланту Юнайтед" из итальянской "Аталанты".

Уточнения

Вале́рий Гео́ргиевич Газза́ев (род. 7 августа 1954, Орджоникидзе) — советский футболист (нападающий), советский и российский футбольный тренер, государственный и политический деятель.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Ракета Х-101 нацелена на Запад. Российская ударная сила с "британским" радиусом действия

Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.

Ракета Х-101. Могучее вооружение с дальним радиусом действия
Кошки разных цветов и их энергетическое влияние на дом
Выбираем питомца: как цвет шерсти кошки влияет на вашу жизнь
Краснодарский край стал самым опасным регионом для летнего отдыха в 2024 году
Не по классике, но очень сочно и действительно вкусно: лечо с кабачками на зиму
Главкома ВСУ Сырского уволят, если он не бросит все силы в наступление Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Сводка с фронта: ВС РФ прорвались в центр Торецка, "поход" на Курскую область обернулся охотой на ВСУ
Талия станет тонкой и изящной: 5 упражнений для похудения в области живота
Baijiahao: у США золота больше, но Россия куда более умело им распоряжается
Baijiahao: у США золота больше, но Россия куда более умело им распоряжается
Последние материалы
Газзаев заявил, что у Миранчука есть общее с Месси
Самые надёжные кроссоверы с доступной ценой и мощным двигателем
Специалисты подвели итоги летней оценки российских гостиниц
Пожелтели листья яблони? Возможные причины и советы по устранению проблемы
Главкома ВСУ Сырского уволят, если он не бросит все силы в наступление
Как избавиться от визуального хаоса в квартире: секреты дизайнеров
Новинки для собак: от необычной одежды до кормового пистолета
Готовим завтрак по-новому: блинчики без комков и лишних усилий
Как гель для посуды помогает очистить автомобиль от насекомых
Дружба в США: американцы дружат больше, чем считают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.