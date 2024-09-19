Канчельскис: если Глушенков не хочет играть за сборную, пусть скажет это

Экс-футболист Андрей Канчельскис прокомментировал высказывание нападающего "Зенита" Максима Глушенкова об игре в сборной России.
Недавно футболист получил травму во время матче с "Химками".
Ранее Максим Глушенков сказал, что ему лучше потренироваться с партнёрами по "Зениту", чем сыграть за сборную РФ в товарищеском матче.
"Если Глушенков не хочет играть за сборную России, пусть скажет это прямо… Пусть скажет конкретно, ведь нет никакой середины. После этого тема закроется и никто от него ничего не будет требовать", — цитирует Канчельскиса "Чемпионат".
Глушенков также заявлял, что его "Боженька уберег" от поездки со сборной во Вьетнам.
Андре́й Анта́насович Канче́льскис (род. 23 января 1969, Кировоград) — советский и российский футболист, полузащитник; тренер.
Макси́м Алекса́ндрович Глушенко́в (род. 28 июля 1999, Смоленск) — российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.
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