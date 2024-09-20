Теннис и падел имеют много отличий

Генеральный директор федерации падел-тенниса в России Алексей Сорокин заметил интересную закономерность.
По его словам, в топ-20 игроков падела очень мало бывших теннисистов. Поскольку всем им приходится переучиваться, сообщает "Матч ТВ".
Он отметил, что это очень динамичный вид спорта.
Кстати, в Международном турнире "Москва 2024" по паделу, который пройдет с 19 по 21 сентября, примут участие сильнейшие российские игроки, лидеры национального рейтинга, а также спортсмены из Аргентины, Италии, Испании и Франции.
Падел-теннис также известный просто как «падел», — спортивная игра, которая очень похожа на теннис. Считается, что этот вид спорта был изобретен в Акапулько, Мексика, Энрике Коркуэрой в 1969 году, после того, как он модифицировал свой корт для сквоша, включив в него элементы тенниса на платформе.
Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.