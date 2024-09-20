Теннис и падел имеют много отличий

Падел и теннис похожи только на первый взгляд

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Генеральный директор федерации падел-тенниса в России Алексей Сорокин заметил интересную закономерность.

Фото: commons.wikimedia.org by Ugccp, CC BY-SA 4.0

По его словам, в топ-20 игроков падела очень мало бывших теннисистов. Поскольку всем им приходится переучиваться, сообщает "Матч ТВ".

Он отметил, что это очень динамичный вид спорта.

Кстати, в Международном турнире "Москва 2024" по паделу, который пройдет с 19 по 21 сентября, примут участие сильнейшие российские игроки, лидеры национального рейтинга, а также спортсмены из Аргентины, Италии, Испании и Франции.

Уточнения

Падел-теннис также известный просто как «падел», — спортивная игра, которая очень похожа на теннис. Считается, что этот вид спорта был изобретен в Акапулько, Мексика, Энрике Коркуэрой в 1969 году, после того, как он модифицировал свой корт для сквоша, включив в него элементы тенниса на платформе.

