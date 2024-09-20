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Теннис и падел имеют много отличий

Падел и теннис похожи только на первый взгляд
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Спорт

Генеральный директор федерации падел-тенниса в России Алексей Сорокин заметил интересную закономерность.

Падел и теннис похожи только на первый взгляд
Фото: commons.wikimedia.org by Ugccp, CC BY-SA 4.0

По его словам, в топ-20 игроков падела очень мало бывших теннисистов. Поскольку всем им приходится переучиваться, сообщает "Матч ТВ".

Он отметил, что это очень динамичный вид спорта.

Кстати, в Международном турнире "Москва 2024" по паделу, который пройдет с 19 по 21 сентября, примут участие сильнейшие российские игроки, лидеры национального рейтинга, а также спортсмены из Аргентины, Италии, Испании и Франции.

Уточнения

Падел-теннис также известный просто как «падел», — спортивная игра, которая очень похожа на теннис. Считается, что этот вид спорта был изобретен в Акапулько, Мексика, Энрике Коркуэрой в 1969 году,  после того, как он модифицировал свой корт для сквоша, включив в него элементы тенниса на платформе. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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