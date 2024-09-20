В музее Буэнос-Айреса появилась экспозиция, посвящённая Месси

В музее Буэнос-Айреса появилась новая экспозиция. Её посвятили аргентинскому футболисту "Интер Майами" Лионелю Месси.
Посетители музея теперь могут сыграть в футбол, посидеть в раздевалке, посмотреть на макет "Камп Ноу" и увидеть целое световое шоу.
В экспозиции представлена красивая история побед футболиста, пишет "Матч ТВ".
Напомним, что 37-летний Лионель Месси ранее выступал за каталонскую "Барселону". Сейчас он также является капитаном национальной сборной Аргентины по футболу.
Буэ́нос-А́йрес (исп. Buenos Aires, букв. «хороший воздух» или «добрые ветра»; [ˈbwenos ˈai̯ɾes]) — город, столица Аргентины, административный, культурный и экономический центр страны и один из крупнейших городов Южной Америки.
Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни (исп. Lionel Andrés Messi Cuccittini, испанское произношение: [ljoˈnel anˈdɾez ˈmesi] ; родился 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины.
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