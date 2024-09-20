Среди пострадавших после стрельбы у офиса Wildberries оказался боец MMA

Бойца смешанных единоборств (ММА) Абубакара Местоева прооперировали после стрельбы у офиса Wildberries.
Ранее стало известно, что сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук в Москве напал на головной офис компании. По данным министерства спорта Ингушетии, спортсмен пострадал и сейчас находится в тяжёлом состоянии после операции.
Всего в инциденте пострадали семь человек, двое скончались, пишет РИА Новости.
Абубакар Местоев — чемпион России по всестилевому карате, вице-чемпион Европы по карате и мастер спорта РФ по панкратиону и всестилевому карате.
Wildberries (Уа́йлдберрис Ва́йлдберрис; букв. «Дикие ягоды») — российский маркетплейс. Основан в 2004 году Татьяной Бакальчук.
Абубакар Мусаевич Местоев (род. 2 июня 1994) — российский боец смешанных единоборств ингушского происхождения, чемпион России по всестилевому каратэ, вице-чемпион Европы по каратэ, мастер спорта России по панкратиону и по всестилевому каратэ.
Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.