Рекордное число проб на допинг взяли у спортсменов на ОИ-2024

Более четырех тысяч допинг-проб взяли у атлетов на Играх в Париже

0:38 Your browser does not support the audio element. Спорт

На Олимпийских играх в Париже спортсменов очень активно проверяли на наличие в организме запрещённых препаратов. Так, Международное агентство допинг-тестирования взяло у атлетов огромное число проб — 4150.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

Тем самым ITA установило рекорд по количеству проб на Играх. Было протестировано 38,75 процента атлетов, что на 4 процента больше, чем на предыдущих состязаниях.

Чаще всего на допинг проверяли спортсменов из США, Франции и Китая, пишет РИА Новости.

Уточнения

До́пинг (англ. doping, от англ. dope — применять наркотики) в спорте — нарушение одного из 11 антидопинговых правил. И в частности: употребление запрещённых способов, методов или препаратов (в том числе биологически активных веществ), повышающих спортивные результаты.

