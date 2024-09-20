Рекордное число проб на допинг взяли у спортсменов на ОИ-2024

На Олимпийских играх в Париже спортсменов очень активно проверяли на наличие в организме запрещённых препаратов. Так, Международное агентство допинг-тестирования взяло у атлетов огромное число проб — 4150.
Тем самым ITA установило рекорд по количеству проб на Играх. Было протестировано 38,75 процента атлетов, что на 4 процента больше, чем на предыдущих состязаниях.
Чаще всего на допинг проверяли спортсменов из США, Франции и Китая, пишет РИА Новости.
До́пинг (англ. doping, от англ. dope — применять наркотики) в спорте — нарушение одного из 11 антидопинговых правил. И в частности: употребление запрещённых способов, методов или препаратов (в том числе биологически активных веществ), повышающих спортивные результаты.
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