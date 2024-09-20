РФС назвал лучшего игрока сезона 2023/24

Тюкавин стал лучшим игроком минувшего сезона РПЛ

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Российский футбольный союз назвал лучшего игрока минувшего сезона РПЛ. Лидером стал Константин Тюкавин из московского "Динамо".

Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

В прошедшем сезоне он забил 17 голов и отдал 10 передач в 38 матчах за свою команду.

Среди молодых игроков лучшим посчитали хавбека "Локо" Никиту Салтыкова.

ФК "Зенит" выиграл чемпионат, а лучшим бомбардиром РПЛ стал нападающий этого клуба Матео Кассьера. Он забил 21 гол, сообщает РИА Новости.

Уточнения

Са́ндер Мате́о Кассье́рра Кабе́сас (исп. Zander Mateo Cassierra Cabezas; род. 13 апреля 1997[…], Барбакоас, Нариньо) — колумбийский футболист, нападающий российского клуба «Зенит» и сборной Колумбии.



Константи́н Алекса́ндрович Тюка́вин (род. 22 июня 2002, Котлас, Архангельская область) — российский футболист, нападающий клуба «Динамо» Москва и сборной России. Лучший футболист Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2023/2024,

