Стерлинг снялся с боя против россиянина Евлоева

Стерлинг не будет драться с Евлоевым

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Из-за травмы боец UFC из США Алджамейн Стерлинг снялся с боя против Мовсара Евлоева.

Фото: flickr.com by Matthew Tosh, CC BY-SA 2.0

Поединок собирались провести 5 октября на турнире UFC 307 в Солт-Лейк-Сити.

Стерлинг заявил, что всё же надеется подраться с непобеждённым Евлоевым до конца этого года.

Травму американский спортсмен получил во время спарринга, сообщает РИА Новости.

Уточнения

Алджамейн Антуан Стерлинг (англ. Aljamain Antoine Sterling; род. 31 июля 1989, Лонг-Айленд, Нью-Йорк) — американский боец смешанного стиля, представитель легчайшей весовой категории.



Мо́всар Магоме́дович Евло́ев (род. 11 февраля 1994 года, Сунжа, Ингушетия, Россия) — ингушский боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC.

