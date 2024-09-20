Из-за травмы боец UFC из США Алджамейн Стерлинг снялся с боя против Мовсара Евлоева.
Поединок собирались провести 5 октября на турнире UFC 307 в Солт-Лейк-Сити.
Стерлинг заявил, что всё же надеется подраться с непобеждённым Евлоевым до конца этого года.
Травму американский спортсмен получил во время спарринга, сообщает РИА Новости.
Алджамейн Антуан Стерлинг (англ. Aljamain Antoine Sterling; род. 31 июля 1989, Лонг-Айленд, Нью-Йорк) — американский боец смешанного стиля, представитель легчайшей весовой категории.
Мо́всар Магоме́дович Евло́ев (род. 11 февраля 1994 года, Сунжа, Ингушетия, Россия) — ингушский боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC.
Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.