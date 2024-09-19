Даже коврик не нужен: тренируем пресс стоя

Как тренировать пресс стоя

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Работа над прессом — это не только улучшение внешнего вида, но и значительное укрепление выносливости, баланса и силы. Крепкий мышечный каркас облегчает движения, помогает поддерживать здоровую осанку и способствует правильной работе дыхательной системы.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

Упражнения для пресса, выполняемые из положения стоя, помогут не только укрепить мышцы брюшной области, но и разнообразят вашу тренировочную программу.

Скручивания вперёд

Встаньте прямо, руки за головой, стопы на ширине плеч. На выдохе поднимите одно колено вверх, скручивая корпус и направляя локти к коленному суставу. Сделайте небольшую паузу в нижней точке.

На вдохе опустите ногу и выпрямите корпус. Выполните 20-30 повторений на каждую сторону.

Боковые скручивания

Встаньте прямо, руки за головой, стопы широко расставлены, носки развернуты наружу. На выдохе немного приседая, скрутите корпус вправо, стремясь правым локтем к правому бедру. На вдохе вернитесь в исходное положение. Чередуйте стороны. Выполните 20-30 повторений на каждую сторону.

Двойные скручивания корпуса

Встаньте прямо, руки перед собой, согнутые в локтях, пальцы на плечах разноимённых рук. Стопы на ширине плеч. На выдохе скрутите корпус вправо или влево, удерживая таз неподвижным. На вдохе вернитесь в исходное положение. Меняйте стороны после каждого повторения. Выполните 20-30 повторений на каждую сторону.

Уточнения

Пресс - брюшная стенка образована группой собственных мышц живота. Наружную и внутреннюю косые и поперечные мышцы называют «широкими мышцами живота».

