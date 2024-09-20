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Сайт MLS опубликовал статью с заголовком "Миранчук затмил Месси"

Миранчук стал звездой игры с "Интер Майами"
0:34
Спорт

Российский игрок Алексей Миранчук впервые забил в MLS во встрече с клубом Лионеля Месси "Интер Майами".

Миранчук стал звездой игры с "Интер Майами"
Фото: soccer.ru by Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0

В лиге считают, что Алексей Миранчук, а не Месси, в среду создал "момент волшебства", а титулованному аргентинцу "оставалось только смотреть", как Миранчук забивает гол.

Россиянин вышел на поле за "Атланту" в четвертый раз. Гол он забил на 84-й минуте дальним ударом, сравняв счет "Атланты" и "Интер Майами" — 2:2, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

Алексе́й Андре́евич Миранчу́к (род. 17 октября 1995, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край) — российский футболист, полузащитник клуба MLS «Атланта Юнайтед» и сборной России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.
 

«И́нтер Майа́ми» (англ. Inter Miami CF) — американский профессиональный футбольный клуб, базирующийся в городе Майами, штата Флорида. Выступает в MLS, высшей футбольной лиге США и Канады, с 2020 года.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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