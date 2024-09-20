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Глушенков рад, что не поехал во Вьетнам со сборной РФ по футболу

Глушенков: Боженька оберегает от поездок ненужных по Вьетнаму
0:54
Спорт

Нападающий петербургского ФК "Зенит" Максим Глушенков считает, что его "Боженька уберег" от ненужной поездки во Вьетнам со сборной России.

Глушенков: Боженька оберегает от поездок ненужных по Вьетнаму
Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0

Футболист сломал кисть в матче 5-го тура РПЛ с подмосковными "Химками". По руке сильно ударил мяч.

Встреча "Зенита" и "Химок" закончилась ничьей. Из-за травмы он пропустил три тура РПЛ и поездку сборной России во Вьетнам.

"Значит, так надо было. Меня, видишь, Боженька оберегает от поездок ненужных по Вьетнаму. Ну, если бы вызвали, пришлось бы ехать, да", — заявил Глушенков в интервью Нобелю Арустамяну.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Шнякин заявил, что Глушенкова не вызывают в национальную команду из-за его конфликта с главным тренером Валерием Карпиным.

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Глушенко́в (род. 28 июля 1999, Смоленск) — российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.

Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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