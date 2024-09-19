Миранчук забил первый гол в МLS

Миранчук спас "Атланту" от поражения

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский футболист Алексей Миранчук забил первый гол за "Атланту" в матче с "Интер Майами".

Фото: soccer.ru by Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0

Клуб Лионеля Месси сыграл с "Атлантой" вничью. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Миранчук забил дебютный гол в MLS и спас "Атланту" от поражения лидеру регулярного чемпионата.

Алексей перешел в "Атланту" в августе этого года и уже успел выйти на четыре игры.

Кстати, клуб "Атланта" после скандала с отказам публиковать флаг России под фото Миранчука в графике стартового состава перестала ставить фото флагов и под другими спортсменами, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Алексе́й Андре́евич Миранчу́к (род. 17 октября 1995, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край) — российский футболист, полузащитник клуба MLS «Атланта Юнайтед» и сборной России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.



