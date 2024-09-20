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Перерыв в тренировках: как правильно вернуться к физической активности

Как вернуться к тренировкам после перерыва в тренажёрном зале
1:37
Спорт

Начните с тренировок на гибкость и подвижность

Вашим первым шагом вперед должно стать включение в свою неделю пары дней тренировок на гибкость и подвижность, чтобы улучшить кровообращение. Эти тренировки также помогают улучшить диапазон движений и подвижность суставов. Гибкость и подвижность могут снизить вероятность получения травм, поэтому важно выработать привычку выполнять эти тренировки, чтобы ваше тело могло должным образом приспособиться к новым требованиям, которые будут предъявляться к нему по мере того, как вы будете выполнять больше упражнений для восстановления формы.

Как вернуться к тренировкам после перерыва в тренажёрном зале
Фото: http://www.army.mil/-images/2009/09/25/51673/ by Spc. Crystal Abbott /10th PCH, PDM

Добавьте несколько простых кардиотренировок

Далее попробуйте включить легкие кардиотренировки после пары занятий растяжкой или йогой. Если позволяет погода, быстрая 20-минутная прогулка на свежем воздухе поможет взбодрить ваш разум и снова привести в движение ваше тело. Если вы предпочитаете оставаться в помещении, беговая дорожка, эллиптический тренажер и велотренажер — отличные альтернативы в помещении. 

Приступайте к силовым тренировкам

После первой недели занятий на гибкость и легких кардиотренировок начните включать силовые тренировки в свой распорядок дня. Такие упражнения, как приседания, выпады, мосты помогут активизировать мышцы. Тренировки с собственным весом идеально подходят для проработки мышц, они обеспечивают безопасный переход к вашему режиму занятий фитнесом, поскольку вы можете работать в пределах своего уровня физической подготовки.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.
 

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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