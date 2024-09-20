Не везёт так не везёт: хоккейная "Ижсталь" в пятый раз терпит поражение на выезде

ХК "Ижсталь" в очередной раз проиграл с разгромным счётом "Зауралью" из Кургана

1:52 Your browser does not support the audio element. Спорт

Хоккейный клуб "Ижсталь" потерпел пятое поражение подряд в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). На этот раз команда из Ижевска проиграла местному "Зауралью" со счётом 0:9 в Кургане. В результате поражения "Ижсталь" опустился на 27-е место из 33 участников турнира.

Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, CC BY-SA 3.0

Неудачи могут случаться в любом виде спорта, и иногда серия поражений приводит к потере уверенности и ухудшению ситуации. Важно, чтобы руководство и тренерский штаб смогли проанализировать причины и принять меры для улучшения результатов.

Андрей Шефер, главный тренер "Ижстали", имеет опыт работы в качестве игрока в ЦСКА, СКА и "Северстали". Он начал свою тренерскую карьеру в 2017 году и успел поработать с юношескими и молодёжными командами, а также профессиональными клубами.

После поражения в Кургане Шефер заявил, что его команда берёт на себя ответственность за результат и будет работать над улучшением игры. Он напомнил, что впереди у них ещё две выездные встречи, пишет udm-info.ru.

"Какой тут может быть комментарий: вроде договариваемся с ребятами, обговариваем. После двух пропущенных шайб команда сразу поникла. Пытались их привести в себя, но, наверно, не достучались. Тренерским штабом берем всю вину на себя. Будем исправлять ситуацию. Впереди еще две игры на выезде. Но пока нет слов", — сказал Шефер.

А после проигрыша от "Омских крыльев" Шефер отметил, что некоторые игроки команды не понимают, что от них требуется. Необходимо действовать как единая команда и поддерживать друг друга, подчеркнул тренер.

Уточнения

Хокке́йный клуб «Ижста́ль» — команда по хоккею с шайбой из города Ижевска (Удмуртская Республика). Основана в 1958 году. С 2010 года выступает в ВХЛ. Домашняя арена — Учреждение культуры и спорта «Ледовый дворец „Ижсталь“» (вмещает 3 900 зрителей).



Всероссийская хоккейная лига (ВХЛ; до сентября 2022 года — Высшая хоккейная лига) — открытая международная хоккейная лига, одновременно являющаяся вторым по силе дивизионом профессионального хоккея России после КХЛ.

