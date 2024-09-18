Футболист Глушенков подорожал больше остальных игроков РПЛ

Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Максим Глушенков подорожал больше остальных игроков РПЛ.
Его трансферная стоимость выросла на €5 миллионов, сейчас она составляет €16 миллионов, сообщает портал Transfermarkt.
Сумма увеличилась с июня этого года.
Вероятно, что причиной этому стало то, что футболист в межсезонье перешел из "Локомотива" в "Зенит" и забил 9 голов в 7 матчах во всех турнирах. Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
На втором месте по приросту стоимости — 19-летний полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков (+€4,3 млн, до €5 млн).
Третье место досталось Эсекьелю Барко из московского "Спартака" Мирлинду Даку из казанского "Рубина".
Алексе́й Андре́евич Батрако́в (род. 9 июня 2005, Орехово-Зуево, Московская область) — российский футболист, атакующий полузащитник московского «Локомотива».
Макси́м Алекса́ндрович Глушенко́в (род. 28 июля 1999, Смоленск) — российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.
Мирлинд Даку (алб. Mirlind Daku; род. 1 января 1998, Гнилане, Косово и Метохия) — косоварский и албанский футболист, нападающий российского клуба «Рубин» и сборной Албании. Участник чемпионата Европы 2024.
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