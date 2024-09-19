Олимпийская чемпионка объяснила, в чём отличие падела от тенниса

Веснина: падел наиболее популярен в Испании и Мексике

1:27 Your browser does not support the audio element. Спорт

Большую популярность среди профессиональных спортсменов и любителей приобрёл падел-теннис. В этом виде спорта даже собрались посоревноваться фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова. Олимпийская чемпионка Рио-2016, победительница турниров "Большого шлема" Елена Веснина назвала NewsInfo.Ru главные отличия падела от тенниса.

Фото: commons.wikimedia.org by Ugccp, CC BY-SA 4.0

Общее у этих дисциплин то, что играют с помощью ракетки и мяча. Правила схожи, однако схема игры отличается.

"Падел более динамичен за счёт того, что игра проходит на небольшой площадке”, — рассказал Веснина.

По словам спортсменки, теннисисты готовятся намного дольше, чтобы впервые выступить на турнире. А в паделе не нужно так долго заниматься, чтобы участвовать в каких-либо матчах на счёт, играть со своими друзьями, напарниками, коллегами.

Правила в теннисе и паделе значительно отличаются.

"Теннис — изнурительнее. Однако по мне так он красивее, чем падел. В паделе не нужно владеть особой техникой, надо просто знать правила и специфику игры", — считает теннисистка.

По её словам, в падел-теннис больше играют в испаноговорящих странах. В Аргентине, например, есть большое комьюнити любителей этого вида спорта. В США этот вид спорта тоже развивается, но не так как в Испании или Мексике.

Уточнения

Падел-теннис также известный просто как «падел», — спортивная игра, которая очень похожа на теннис.



Еле́на Серге́евна Веснина́ (род. 1 августа 1986, Львов) — российская теннисистка, заслуженный мастер спорта.

