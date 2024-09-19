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Футболист Жирков перешёл из "Челси" в "Анжи" вопреки уговорам Абрамовича

Жирков вспомнил, как вопреки уговорам тренера сменил "Челси" на "Анжи"
0:37
Спорт

Экс-игрок национальной сборной России по футболу Юрий Жирков вспомнил, как в свое время Роман Абрамович не смог его уговорить его остаться в лондонском "Челси".

Жирков вспомнил, как вопреки уговорам тренера сменил "Челси" на "Анжи"
Фото: Елена Галабаева

Футболист перешёл оттуда в махачкалинский "Анжи".

"У нас был разговор с ним до трансфера. Он обещал, что буду играть, а я не поверил", — цитирует Жиркова "РБ Спорт".

Футболист с юмором сказал, что бессонными ночами вспоминает эту ситуацию.

"Может, зря не послушал. Но что сделано, то сделано", — заявил 41-летний спортсмен.

Уточнения

«Анжи́» — российский футбольный клуб из Махачкалы, существовавший с 1991 до 2022 года.

«Че́лси» (полное название — Футбольный клуб «Челси», англ. Chelsea Football Club, английское произношение: [ˈtʃɛlsiː 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Фулема на юго-западе Лондона.

Рома́н Арка́дьевич Абрамо́вич (порт. Roman Abramovich, ивр. רומן אברמוביץ'‎; род. 24 октября 1966[…], Саратов, РСФСР, СССР) — российский, израильский и португальский мультимиллиардер. Самый богатый гражданин Португалии.
 

Ю́рий Валенти́нович Жирко́в (20 августа 1983, Тамбов) — российский футболист, полузащитник. Заслуженный мастер спорта России.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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