Клуб Слуцкого в азиатской Лиге чемпионов начал с разгромной победы

Клуб Слуцкого "Шанхай Шэньхуа" обыграл южнокорейский "Пхохан Стилерс"

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Китайский футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа", где наставником является российский тренер Леонид Слуцкий, начал играть в азиатской Лиге Чемпионов с разгромной победы.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0

Команда обыграла южнокорейский "Пхохан Стилерс" со счетом 4:1 на домашнем стадионе.

Это был матч первого тура группового этапа азиатской ЛЧ в зоне "Восток". В ней также выступают китайские "Шанхай Порт" и "Шаньдун Тайшань", южнокорейские "Ульсан Хёндэ" и "Кванджу", японские "Виссел Кобе", "Иокогама Ф. Маринос" и "Кавасаки Фронтале", таиландский "Бурирам Юнайтед", австралийский "Сентрал Кост Маринерс" и малайзийский "Джохор Дарул Тазим".

В следующем туре 1 октября "Шанхай Шэньхуа" проведет встречу с "Джохор Дарул Тазим", сообщает РБК Спорт.

Уточнения

«Шанха́й Шэньхуа́» (полное название — Футбольный клуб «Шанха́й Шэньхуа́», кит. 上海申花足球俱乐部) — китайский профессиональный футбольный клуб из Шанхая, выступающий в Суперлиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Китая.



Леони́д Ви́кторович Слу́цкий (род. 4 мая 1971, Волгоград) — российский футбольный тренер, главный тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Заслуженный тренер России (2013). Кандидат педагогических наук.



