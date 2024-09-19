Финляндия выделила 200 тысяч евро на конфискацию арены Ротенберга и Тимченко

Финляндия выделила 200 000 евро чтобы конфисковать арену Романа Ротенберга и Геннадия Тимченко.
Стадион Helsinki Hall собирались продать российскими бизнесменами до 30 июня, однако сделка не произошла, сообщает РИА Новости Спорт.
Полученные средства собираются направить на разработку специального закона. Он будет необходим для того, чтобы конфисковать принадлежащий российским предпринимателям стадион.
Рома́н Бори́сович Ротенбе́рг (род. 7 апреля 1981, Ленинград) — российский предприниматель, менеджер, спортивный функционер.
Генна́дий Никола́евич Ти́мченко (род. 9 ноября 1952, Ленинакан, Армянская ССР) — российский и финский предприниматель, общественный деятель.
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