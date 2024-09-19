Баскетболист возобновил карьеру после удаления почки

Баскетболист Симанич вернулся в спорт после удаления почки

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Сербский баскетболист Бориша Симанич вернулся в профессиональный спорт после того, как перенес сложнейшую операцию.

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, CC BY 2.0

Он в ходе одного из матчей получил удар локтем, играя за сборную Сербии в сентябре 2023.

Сразу же после матча баскетболиста отвезли в больницу. Оказалось, что ему необходимо удалить почку. Симанич перенес сложную операцию.

Сейчас же Бориша вернулся в большой спорт. Баскетболист подписал контракт с боснийским клубом "Игокеа", пишет РИА Новости Спорт.

Уточнения

По́чка челове́ка (лат. ren, греч. νεφρός [nephros]) — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию химического гомеостаза организма.

