Баскетболист возобновил карьеру после удаления почки

Сербский баскетболист Бориша Симанич вернулся в профессиональный спорт после того, как перенес сложнейшую операцию.
Он в ходе одного из матчей получил удар локтем, играя за сборную Сербии в сентябре 2023.
Сразу же после матча баскетболиста отвезли в больницу. Оказалось, что ему необходимо удалить почку. Симанич перенес сложную операцию.
Сейчас же Бориша вернулся в большой спорт. Баскетболист подписал контракт с боснийским клубом "Игокеа", пишет РИА Новости Спорт.
По́чка челове́ка (лат. ren, греч. νεφρός [nephros]) — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию химического гомеостаза организма.
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