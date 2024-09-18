Соболев поблагодарил за поддержку оскорблявших его фанатов "Зенита"

Экс-игрок московского "Спартака", который сейчас выступает за "Зенит", Александр Соболев поблагодарил болельщиков петербургского клуба "за поддержку".
Фанаты во время встречи с "Рубином" оскорбляли игрока. Нападающий провел первый домашний матч после перехода в клуб.
"Всех с победой и спасибо за поддержку", — написал Соболев в соцсетях после игры.
В Кубке России петербуржцы выиграли казанскую команду со счетом 2:0. При этом Соболев в ходе игры отдал голевую передачу, пишет РИА Новости Спорт.
Алекса́ндр Серге́евич Со́болев (род 7 марта 1997, Барнаул) — российский футболист, центральный нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.
«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.
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