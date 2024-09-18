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Соболев поблагодарил за поддержку оскорблявших его фанатов "Зенита"

Соболев выразил благодарность фанатам "Зенита"
0:36
Спорт

Экс-игрок московского "Спартака", который сейчас выступает за "Зенит", Александр Соболев поблагодарил болельщиков петербургского клуба "за поддержку".

Соболев выразил благодарность фанатам "Зенита"
Фото: pic1.fc-zenit.ru by Константин Золин, CC BY-SA 3.0

Фанаты во время встречи с "Рубином" оскорбляли игрока. Нападающий провел первый домашний матч после перехода в клуб.

"Всех с победой и спасибо за поддержку", — написал Соболев в соцсетях после игры.

В Кубке России петербуржцы выиграли казанскую команду со счетом 2:0. При этом Соболев в ходе игры отдал голевую передачу, пишет РИА Новости Спорт.

Уточнения

Алекса́ндр Серге́евич Со́болев (род 7 марта 1997, Барнаул) — российский футболист, центральный нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.
 

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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