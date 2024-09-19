Российская фигуристка Алина Загитова представит публике новое ледовое шоу "Алые паруса".
Его планируется запустить в Санкт-Петербурге.
Фигуристка Алина Загитова запросила на шоу грант в размере 74,79 миллиона рублей. Заявку она отправила 10 сентября.
Шоу-программу планируется реализовать по мотивам одноимённой повести-феерии Александра Грина. Проекта должен выйти с 15 января по 31 июля 2025 года, сообщает РИА Новости Спорт.
Алекса́ндр Степа́нович Грин (настоящая фамилия Грине́вский; 11 [23] августа 1880, Слободской, Вятская губерния, Российская империя — 8 июля 1932, Старый Крым, СССР) — русский писатель, прозаик и поэт, представитель неоромантизма, автор философско-психологических произведений с элементами символической фантастики.
Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.