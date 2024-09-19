Загитова запросила грант на ледовое шоу

Загитова представит новое шоу "Алые паруса"

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Российская фигуристка Алина Загитова представит публике новое ледовое шоу "Алые паруса".

Фото: commons.wikimedia.org by Luu, CC BY-SA 4.0

Его планируется запустить в Санкт-Петербурге.

Фигуристка Алина Загитова запросила на шоу грант в размере 74,79 миллиона рублей. Заявку она отправила 10 сентября.

Шоу-программу планируется реализовать по мотивам одноимённой повести-феерии Александра Грина. Проекта должен выйти с 15 января по 31 июля 2025 года, сообщает РИА Новости Спорт.

Уточнения

Алекса́ндр Степа́нович Грин (настоящая фамилия Грине́вский; 11 [23] августа 1880, Слободской, Вятская губерния, Российская империя — 8 июля 1932, Старый Крым, СССР) — русский писатель, прозаик и поэт, представитель неоромантизма, автор философско-психологических произведений с элементами символической фантастики.







Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

