Мотогонщик Лука Сальвадори посмертно станет чемпионом Италии

Погибший итальянский мотогонщик Лука Сальвадори посмертно станет чемпионом страны.
Спортсмен Филиппо Ровелли из-за этого снялся с двух последних этапов National Trophy 1000 в знак уважения к сопернику, который скончался.
Сальвадори умер 15 сентября после аварии на гонке в Германии, сообщает РИА Новости Спорт.
Его соперник Ровелли в социальной сети написал, что нет смысла продолжать борьбу без Луки на трассе.
Мотоспорт Мотоциклетный спорт — технический вид спорта, основу которого составляет взаимодействие спортсмена с различной мотоциклетной техникой.
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