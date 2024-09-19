Мотогонщик Лука Сальвадори посмертно станет чемпионом Италии

Погибшего мотогонщика посмертно признают чемпионом Италии

0:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Погибший итальянский мотогонщик Лука Сальвадори посмертно станет чемпионом страны.

Фото: flickr.com by Box Repsol, CC BY 2.0

Спортсмен Филиппо Ровелли из-за этого снялся с двух последних этапов National Trophy 1000 в знак уважения к сопернику, который скончался.

Сальвадори умер 15 сентября после аварии на гонке в Германии, сообщает РИА Новости Спорт.

Его соперник Ровелли в социальной сети написал, что нет смысла продолжать борьбу без Луки на трассе.

Уточнения

Мотоспорт Мотоциклетный спорт — технический вид спорта, основу которого составляет взаимодействие спортсмена с различной мотоциклетной техникой.

