Тренера саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" уволили

ФК "Аль-Наср" уволил главного тренера Луиша Каштру

0:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Саудовский клуб "Аль-Наср", за который выступает португальский футболист Криштиану Роналду, объявил об отставке главного тренера Луиша Каштру.

Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

Увольнение специалиста последовало после ничьей с иракским клубом "Аль-Шорта" (1:1) в Лиге чемпионов Азии, сообщает РИА Новости Спорт.

Кстати, в этом матче Криштиану не принимал участие, поскольку он заболел вирусной инфекцией.

Ранее Роналду выражал свое недовольство тренерской работой и просил руководство клуба назначить на пост Зинедина Зидана. Однако "Аль-Наср" объявил о назначении главным тренером Стефано Пиоли.

Уточнения

Луиш Мануэл Рибейру ди Каштру (порт. Luís Manuel Ribeiro de Castro; род. 3 сентября 1961, Мондройнш) — португальский футболист (правый защитник) и футбольный тренер.



«Ан-Наср» (араб lang="ar">نادي النصر السعودي‎) — саудовский профессиональный футбольный клуб из города Эр-Рияд, выступающий в Саудовской про-лиге.

