Тренера саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" уволили

Саудовский клуб "Аль-Наср", за который выступает португальский футболист Криштиану Роналду, объявил об отставке главного тренера Луиша Каштру.
Увольнение специалиста последовало после ничьей с иракским клубом "Аль-Шорта" (1:1) в Лиге чемпионов Азии, сообщает РИА Новости Спорт.
Кстати, в этом матче Криштиану не принимал участие, поскольку он заболел вирусной инфекцией.
Ранее Роналду выражал свое недовольство тренерской работой и просил руководство клуба назначить на пост Зинедина Зидана. Однако "Аль-Наср" объявил о назначении главным тренером Стефано Пиоли.
Луиш Мануэл Рибейру ди Каштру (порт. Luís Manuel Ribeiro de Castro; род. 3 сентября 1961, Мондройнш) — португальский футболист (правый защитник) и футбольный тренер.
«Ан-Наср» (араб
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