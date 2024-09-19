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Тренера саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" уволили

ФК "Аль-Наср" уволил главного тренера Луиша Каштру
0:41
Спорт

Саудовский клуб "Аль-Наср", за который выступает португальский футболист Криштиану Роналду, объявил об отставке главного тренера Луиша Каштру.

ФК "Аль-Наср" уволил главного тренера Луиша Каштру
Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

Увольнение специалиста последовало после ничьей с иракским клубом "Аль-Шорта" (1:1) в Лиге чемпионов Азии, сообщает РИА Новости Спорт.

Кстати, в этом матче Криштиану не принимал участие, поскольку он заболел вирусной инфекцией.

Ранее Роналду выражал свое недовольство тренерской работой и просил руководство клуба назначить на пост Зинедина Зидана. Однако "Аль-Наср" объявил о назначении главным тренером Стефано Пиоли.

Уточнения

Луиш Мануэл Рибейру ди Каштру (порт. Luís Manuel Ribeiro de Castro; род. 3 сентября 1961, Мондройнш) — португальский футболист (правый защитник) и футбольный тренер.

«Ан-Наср» (араб lang="ar">نادي النصر السعودي‎) — саудовский профессиональный футбольный клуб из города Эр-Рияд, выступающий в Саудовской про-лиге. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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