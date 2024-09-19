Бойца ММА Исмаилова оштрафовали за высказывания о полиции России

Магомед Исмаилов оштрафован на 20 тысяч рублей

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Российского бойца смешанных единоборств (ММА) Магомеда Исмаилова оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Фото: flickr.com by Eric Langley, CC BY 2.0

Таганский суд Москвы вынес решение по делу о возбуждении ненависти к полицейским.

Боец два раза не пришел на заседания суда, дело рассмотрели без его участия, сообщает РИА Новости Спорт.

Причиной штрафа стал его трехминутный видеоролик в социальной сети. На записи Исмаилов негативно высказывался о деятельности МВД России. Его не устроила работа российских полицейских.

Уточнения

Магоме́д Гаса́нович Исмаи́лов (род. 21 июня 1986, Нижний Тагил, Свердловская область) — российский боец смешанного стиля, представитель средней и полутяжёлой весовых категорий.

