Турнир по фигурному катанию пройдет на Байкале весной 2025 года

На Байкале проведут турнир по фигурному катанию

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Весной 2025 года российские спортсмены соберутся на турнире по фигурному катанию, который пройдет на Байкале.

Фото: Собственная работа by Discoverynn, CC BY-SA 4.0

Соревнования проведут на природном льду озера.

Организаторы этого уникального турнира пообещали фантастическое завершение сезона в необычном формате, сообщает РИА Новости Спорт.

Никакой другой информации о соревнованиях пока нет.

Сезон-2024/2025 российского фигурного катания открыли контрольные прокаты сборной РФ в Санкт-Петербурге 14 и 15 сентября. Чемпионат страны впервые пройдет в Омске с 19 по 22 декабря.

Уточнения

Байка́л (бур Байгал далай) — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км², самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии.



