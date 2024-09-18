Весной 2025 года российские спортсмены соберутся на турнире по фигурному катанию, который пройдет на Байкале.
Соревнования проведут на природном льду озера.
Организаторы этого уникального турнира пообещали фантастическое завершение сезона в необычном формате, сообщает РИА Новости Спорт.
Никакой другой информации о соревнованиях пока нет.
Сезон-2024/2025 российского фигурного катания открыли контрольные прокаты сборной РФ в Санкт-Петербурге 14 и 15 сентября. Чемпионат страны впервые пройдет в Омске с 19 по 22 декабря.
Байка́л (бур Байгал далай) — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км², самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.