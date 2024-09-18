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Турнир по фигурному катанию пройдет на Байкале весной 2025 года

На Байкале проведут турнир по фигурному катанию
0:44
Спорт

Весной 2025 года российские спортсмены соберутся на турнире по фигурному катанию, который пройдет на Байкале.

На Байкале проведут турнир по фигурному катанию
Фото: Собственная работа by Discoverynn, CC BY-SA 4.0

Соревнования проведут на природном льду озера.

Организаторы этого уникального турнира пообещали фантастическое завершение сезона в необычном формате, сообщает РИА Новости Спорт.

Никакой другой информации о соревнованиях пока нет.

Сезон-2024/2025 российского фигурного катания открыли контрольные прокаты сборной РФ в Санкт-Петербурге 14 и 15 сентября. Чемпионат страны впервые пройдет в Омске с 19 по 22 декабря.

Уточнения

Байка́л (бур Байгал далай) — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км², самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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