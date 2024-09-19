Тошич рассказал, как относится к успехам Слуцкого в работе с китайским "Шанхай Шэньхуа"

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился своими впечатлениями об успехах тренера Леонида Слуцкого в китайском клубе "Шанхай Шэньхуа".
Тошич сообщил, что внимательно следит за развитием событий и поддерживает общение с тренером. Он также выразил надежду на то, что команда, возглавляемая Слуцким, сможет стать чемпионом Китая.
"Слежу за успехами Леонида Викторовича в Китае, общаемся с ним о футболе и не только. Знаю, что у него во всю идет чемпионская гонка. Очень хочу, чтобы он со своей командой стал чемпионом Китая", — сказал Тошич в разговоре со "Спорт-Экспрессом".
Леонид Слуцкий возглавил "Шанхай Шэньхуа" в декабре прошлого года. На данный момент клуб находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Китая, а его отставание от лидера составляет всего два очка.
Леони́д Ви́кторович Слу́цкий (род. 4 мая 1971, Волгоград) — российский футбольный тренер, главный тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Заслуженный тренер России (2013). Кандидат педагогических наук.
Зо́ран То́шич (серб. Zoran Tošić / Зоран Тошић; 28 апреля 1987, Зренянин, Югославия) — сербский футболист, атакующий полузащитник. Выступал в сборной Сербии.
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