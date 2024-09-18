Преодолей гравитацию: подъём с переворотом для начинающих

Подъём с переворотом: упражнение для силы и выносливости

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Подъём с переворотом — это упражнение на турнике из калистеники, которое развивает силу, выносливость и гибкость верхней части тела. В процессе задействуются пресс, спина, плечи, руки и бедра, что делает его отличным для комплексного развития.

Фото: commons.wikimedia.org by Martin Rulsch, CC BY-SA 4.0

Польза упражнения

1. Укрепление спины, рук и пресса.

2. Улучшение осанки за счёт стабилизации корпуса.

3. Повышение физической выносливости и укрепление сердечно-сосудистой системы.

Как новичку научиться выполнять подъём с переворотом

Новичкам рекомендуется начать с подтягиваний и проработки мышц кора. Можно использовать резинки или помощь партнёра для облегчения движения. Постепенно добавляйте к тренировке упражнения на пресс и нижние подтягивания, чтобы развить силу и контроль.

Уточнения

Подъём переворóтом (подъём-переворóт) — упражнение на перекладине. Подъём переворотом является распространённым физическим упражнением и является частью норматива ГТО.

