Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ФРС США снизит ключевую ставку
Врач назвала лучшие продукты для перекуса в самолёте. Среди них есть тёмный шоколад
Куриная печень с картошкой в духовке: получается очень ароматной благодаря чесноку и розмарину
Самым подорожавшим футболистом оказался Глушенков
Как улучшить состояние кожи и сделать её сияющей изнутри?
Российские учёные увеличили урожайность сои с помощью нанокомпозитов
Эксперты назвали самый опасный регион России
Суд Евросоюза отказался снимать санкции с "Беларуськалия"
Какие ингредиенты в косметике могут представлять риск во время беременности?

Преодолей гравитацию: подъём с переворотом для начинающих

Подъём с переворотом: упражнение для силы и выносливости
0:54
Спорт

Подъём с переворотом — это упражнение на турнике из калистеники, которое развивает силу, выносливость и гибкость верхней части тела. В процессе задействуются пресс, спина, плечи, руки и бедра, что делает его отличным для комплексного развития. 

Подъём с переворотом: упражнение для силы и выносливости
Фото: commons.wikimedia.org by Martin Rulsch, CC BY-SA 4.0

Польза упражнения

1. Укрепление спины, рук и пресса.
2. Улучшение осанки за счёт стабилизации корпуса.
3. Повышение физической выносливости и укрепление сердечно-сосудистой системы.

Как новичку научиться выполнять подъём с переворотом

Новичкам рекомендуется начать с подтягиваний и проработки мышц кора. Можно использовать резинки или помощь партнёра для облегчения движения. Постепенно добавляйте к тренировке упражнения на пресс и нижние подтягивания, чтобы развить силу и контроль.

Уточнения

Подъём переворóтом (подъём-переворóт) — упражнение на перекладине. Подъём переворотом является распространённым физическим упражнением и является частью норматива ГТО. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В США оценили пополнение ВВС РФ новыми истребителями Су-57

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.

В США высказались о пополнении ВВС РФ новыми истребителями Су-57
Специалисты поделились эффективными мерами борьбы с проволочником
Как избавиться от проволочника раз и навсегда: секреты опытных дачников
BI: флагманская отрасль промышленности Польши оказалась на грани краха
Добавьте этот овощ в шарлотку — пирог получится необыкновенно воздушным и низкокалорийным
БПЛА "Альбатрос М5" отслеживает все маршруты боевиков ВСУ и наёмников Дмитрий Плотников Виноватой в информационной войне США против властей Израиля американцы выставляют РФ Юрий Бочаров Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней Игорь Буккер
Универсальная сода для огорода: что поливать, а что ни в коем случае нельзя
Как обеззаразить почву после урожая: простой и эффективный метод
Сводка с фронта: у ВСУ в Курской области заканчиваются "мобики", там уже гибнут наёмники, массовая атака дронов на РФ
Сводка с фронта: у ВСУ в Курской области заканчиваются "мобики", там уже гибнут наёмники, массовая атака дронов на РФ
Последние материалы
Врач назвала лучшие продукты для перекуса в самолёте. Среди них есть тёмный шоколад
Куриная печень с картошкой в духовке: получается очень ароматной благодаря чесноку и розмарину
Самым подорожавшим футболистом оказался Глушенков
Как улучшить состояние кожи и сделать её сияющей изнутри?
Подъём с переворотом: упражнение для силы и выносливости
Российские учёные увеличили урожайность сои с помощью нанокомпозитов
Эксперты назвали самый опасный регион России
Суд Евросоюза отказался снимать санкции с "Беларуськалия"
Какие ингредиенты в косметике могут представлять риск во время беременности?
Соболев выразил благодарность фанатам "Зенита"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.