Подъём с переворотом — это упражнение на турнике из калистеники, которое развивает силу, выносливость и гибкость верхней части тела. В процессе задействуются пресс, спина, плечи, руки и бедра, что делает его отличным для комплексного развития.
1. Укрепление спины, рук и пресса.
2. Улучшение осанки за счёт стабилизации корпуса.
3. Повышение физической выносливости и укрепление сердечно-сосудистой системы.
Новичкам рекомендуется начать с подтягиваний и проработки мышц кора. Можно использовать резинки или помощь партнёра для облегчения движения. Постепенно добавляйте к тренировке упражнения на пресс и нижние подтягивания, чтобы развить силу и контроль.
Подъём переворóтом (подъём-переворóт) — упражнение на перекладине. Подъём переворотом является распространённым физическим упражнением и является частью норматива ГТО.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.