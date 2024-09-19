МОК пригрозил Грузии санкциями за приглашение россиян на зимний фестиваль

НОК Грузии под давлением МОК не пригласит Россию на зимние соревнования

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В феврале 2025 года Грузия примет Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль. Россиян на него не пригласят.

Фото: wikimedia.org by Granada, CC BY 4.0

В Бакуриани для фестиваля построят трассу для биатлона и лыжных гонок (Cross Country), а также трассу протяженностью три километра. В Тбилиси возведут ледовый дворец, который будет обслуживать такие виды спорта, как хоккей, фигурное катание и кёрлинг.

По данным Министерства инфраструктуры страны, оба проекта будут завершены к концу этого года. Для содействия проведению олимпийского фестиваля создали правительственную комиссию во главе с премьер-министром Грузии Иракли Кобахидзе.

Почему же российские спортсмены не приглашены на такое масштабное спортивное мероприятие европейского уровня?

В Грузии, вроде бы, и готовы пригласить наших атлетов, однако Национальный олимпийский комитет находится под давлением МОК.

Как сообщил источник в НОК Грузии, знакомый с ситуацией, в случае приглашения России на зимний юношеский олимпийский фестиваль, Международный олимпийский комитет прибегнет к санкциям и штрафам в отношении грузинских спортивных ведомств.

Уточнения

Ираклий Георгиевич Кобахидзе (груз. ირაკლი კობახიძე; род. 25 сентября 1978, Тбилиси) — грузинский политик. Премьер-министр Грузии с 8 февраля 2024 года. Председатель парламента Грузии с 18 ноября 2016 по 21 июня 2019 года.



Национальный олимпийский комитет Грузии (груз. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი) — организация, представляющая Грузию в международном олимпийском движении. Основан в 1989 году; зарегистрирован в МОК в 1993 году.





Междунаро́дный олимпи́йский комите́т (акрон. МОК, фр. Comité international olympique, англ. International Olympic Committee) — международная организация, созданная для возрождения Олимпийских игр и пропаганды олимпийского движения. Штаб-квартира комитета находится в Лозанне (Швейцария).



