Стала известна зарплата голкипера Сафонова в ПСЖ

Матвей Сафонов зарабатывает в ПСЖ 400 тысяч евро в месяц

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Стало известно, сколько платит французский футбольный клуб голкиперу из России Матвею Сафонову.

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0

Бывший вратарь ФК "Краснодар" получает 400 тысяч евро в месяц.

Примечательно то, что руководство парижан платит другому голкиперу клуба Джанлуиджи Доннарумме в два раза больше. 25-летний вратарь итальянской сборной получает 849 тысяч евро в месяц, пишет Culture PSG со ссылкой на L'Equipe.

Напомним, что россиянин защищает ворота ПСЖ с июня этого года. Контракт 25-летнего голкипера с парижанами действует до 2029 года. Сафонов еще ни разу не дебютировал за ПСЖ.

Уточнения

Джанлуи́джи Доннару́мма (итал. Gianluigi Donnarumma; род. 25 февраля 1999, Кастелламмаре-ди-Стабия, Кампания) — итальянский футболист, вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» и капитан национальной сборной Италии. Чемпион Европы 2020 года. Участник чемпионата Европы 2024.



Матве́й Евге́ньевич Сафо́нов (род. 25 февраля 1999, Краснодар) — российский футболист, вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России. Мастер спорта России (2023).

