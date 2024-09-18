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Роналду конфликтовал с Тен Хагом из-за серёжек

Manchester Evening News: Роналду ругался с Тен Хагом из-за серёжек
Спорт

Португальский футболист Криштиану Роналду часто отказывался снимать сережки на тренировке. Из-за этого у игрока возникали конфликты с тренером Эриком тен Хагом.

Роналду ссорился с голландским наставником очень часто, пишет портал Manchester Evening News.

Это происходило с самого начала работы в "МЮ".

У тренера было требование — все игроки снимают украшения перед занятиями. Однако Роналду к наставнику не прислушивался.

Тен Хаг не понимал, как ему поступать с поведением футболиста. Он даже просил своего ассистента поговорить с Роналду по этому поводу. Беседа закончилось тем, что эмоциональный португалец выбросил однажды свои серьги в кусты.

Уточнения

Э́рик тен Хаг (нидерл. Erik ten Hag, нидерландский: [̍ˈeːrɪk tən ɦɑx] ; 2 февраля 1970, Хаксберген, Оверэйссел) — нидерландский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед».
 

Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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