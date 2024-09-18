Украинка Ястремская провела тренировку с российским теннисистом

Украинка Даяна Ястремская провела тренировку россиянину Навразиди

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34-я ракетка мира теннисистка из Украины Даяна Ястремская провела тренировку с российским 15-летним юниором Егором Навразиди в академии Патрика Муратоглу.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Видеоролик был опубликован пресс-службой академии в социальных сетях.

Интересно, что на соревнованиях украинка много раз отказывалась подимать руку россиянам. Также Ястремская требовала дисквалифицировать 16-летнюю россиянку Мирру Андрееву и отстранить всех российских теннисистов от участия в международных турнирах, пишет "Чемпионат".

17 сентября украинка проиграла 130-й ракетке мира Маи Хонтаме в первом круге на турнире категории WTA-250 в Хуахине.

Уточнения

Дая́на Алекса́ндровна Ястре́мская (укр. Даяна Олександрівна Ястремська; род. 15 мая 2000, Одесса) — украинская теннисистка; победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2016); финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии 2016 года); бывшая 6-я ракетка мира среди юниоров. Участница Олимпийских игр 2020 года.



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