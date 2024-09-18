Норвежец Клебо скучает по битвам с российскими лыжниками

Норвежский лыжник соскучился по соперникам-россиянам

0:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо признался, что соскучился по соревнованиям с соперниками-россиянами.

Фото: Self-photographed by Sandro Halank, CC BY-SA 4.0

"Конечно, непривычно, что их не допускают к участию в международных соревнованиях; ведь ты знаешь, что это хорошие лыжники, с которыми у тебя было много крутых поединков", — цитирует лыжника РБК Спорт.

Он добавил, что, конечно, есть фон, который также не изменился со временем.

"Я скучаю по этим напряжённым поединкам, но в то же время понимаю, что всё так, как есть", — сказал Клебо.

Напомним, что наши лыжники с 2022 года отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS).

Уточнения

Йоха́ннес Хёсфлот Кле́бо (норв. Johannes Høsflot Klæbo; род. 22 октября 1996, Осло) — норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, четырёхкратный обладатель Кубка мира (2017/18, 2018/19, 2021/2022, 2022/2023), трёхкратный победитель многодневки Тур де Ски (2018/2019, 2021/2022 и 2022/2023)



