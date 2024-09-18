Загитова может сразиться с Медведевой, но не на льду

Между Загитовой и Медведевой может состояться матч по падел-теннису

0:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова могут сразиться друг с другом. Однако происходить столкновение будет не на льду.

Фото: Аккаунт Федерации Фигурного катания на коньках России Вконтакте by Дарья Кузовлева, PDM

Дело в том, что Федерация падела России собирается до конца 2024 года организовать выставочный матч между фигуристками.

Однако есть несколько нюансов.

"Надо в их календарь вписаться, учитывая, что у обеих шоу в конце года", — цитирует генерального директора ФПР Алексея Сорокина РИА Новости Спорт.

Напомним, что падел — игра, которая включает в себя удары мяча между игроками, а также удары мяча в стену, которые отскакивают обратно на корт. Чем-то он напоминает большой теннис.

Уточнения

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.



Евге́ния Арма́новна Медве́дева (род. 19 ноября 1999, Москва) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

